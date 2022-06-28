Öğrenci affı son dakika ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsayacak?
Öğrenci affı son dakika ne zaman çıkacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Peki, öğrenci affı son dakika ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsayacak?
Öğrenci affı son dakika ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, Öğrenci affı son dakika ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsayacak?
Teklif üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek. Bunun içinde açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci de bulunuyor.
Öğrenci affı ve 3600 ek gösterge Meclis'e geliyor
Ayrıca disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptırıp diplomalarını getirmeyenler ile denklik lisans tamamlaması sona erenler de af kapsamına girebilecek.
Terörden hüküm giyenler faydalanamayacak
Düzenleme için 2018 yılındaki öğrenci affının temel alınması planlanıyor. Buna göre, terör suçundan hüküm giyenler aftan yararlanamayacak.
Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunanlarla iltisaklı ve irtibatlı olması nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan muaf tutulacak.
YÖK ile çalışmaların tamamlanmasının ardından af düzenlemesinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
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