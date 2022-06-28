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FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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FETÖ’nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'nın tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından artacak bakiyenin müsaderesini kararlaştırdı.

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