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Son dakika: Diyarbakır'de Eren Abluka operasyonu! 950 personel katılıyor

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Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Son dakika: Diyarbakır’de Eren Abluka operasyonu! 950 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-18 Diyarbakır Dernek Şehit Jandarma Çavuş Murat Doğan Narko Terör Operasyonu'nun ilk gününde, 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

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