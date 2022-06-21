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Türkiye ve Almanya'dan NATO genişlemesi teması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Türkiye ve Almanya’dan NATO genişlemesi teması

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO genişlemesi ile Ukrayna dahil, bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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