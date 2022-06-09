Elazığ Değirmen’de deprem son dakika! 9 Haziran Elazığ deprem merkez üssü neresi? Deprem şiddeti kaç oldu?

Elazığ'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Değirmen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.22'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.