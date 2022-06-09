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Elazığ Değirmen'de deprem son dakika! 9 Haziran Elazığ deprem merkez üssü neresi? Deprem şiddeti kaç oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Elazığ Değirmen’de deprem son dakika! 9 Haziran Elazığ deprem merkez üssü neresi? Deprem şiddeti kaç oldu?

Son dakika... Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreki paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendili. Elazığ deprem merkez üssü ve derinliği açıklandı. Peki, 9 Haziran Elazığ deprem merkez üssü neresi? Deprem şiddeti kaç oldu? İşte 9 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Elazığ'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Değirmen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.22'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (9 HAZİRAN 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.09 10:23:10 38.4585 39.5670 9.3 -.- 2.5 -.- CITLIKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.06.09 10:22:18 38.5850 39.5677 5.0 -.- 3.6 3.9 DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
2022.06.09 08:35:59 39.4768 25.7875 9.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.09 06:33:53 38.8122 27.5673 7.7 -.- 1.6 -.- CAKMAKLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2022.06.09 06:03:39 37.0473 28.4113 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.09 05:30:32 34.5932 25.8018 12.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 04:04:32 36.4733 28.7677 14.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.09 03:38:39 36.4312 27.0370 1.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 03:37:13 36.4278 27.0763 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 02:41:32 39.9607 32.7312 5.0 -.- 1.5 -.- YENIMAHALLE (ANKARA) İlksel
2022.06.09 02:23:06 35.0723 25.2965 3.5 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.09 00:51:39 38.8128 43.5403 6.5 -.- 2.2 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.06.09 00:49:57 38.2693 44.2500 12.8 -.- 2.2 -.- YANAL-BASKALE (VAN) İlksel
2022.06.09 00:30:44 39.4790 25.7677 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.09 00:28:31 39.4743 25.7550 4.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.09 00:07:41 38.2160 38.6013 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.06.09 00:06:54 39.4750 25.7698 8.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

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