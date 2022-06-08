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Son dakika | Afyonkarahisar'da PKK operasyonu! Kritik isim gözaltında

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Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Son dakika | Afyonkarahisar’da PKK operasyonu! Kritik isim gözaltında

Son dakika haberi...2020 yılında PKK terör örgütünün etkisiz hale getirilen sözde Botan saha sorumlusu Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay isimli şahısla kırsal alanda faaliyet yürüttüğü belirtilen Irak uyruklu örgüt üyesi, Afyon polisin başarılı takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

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