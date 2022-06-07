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Son dakika: İçişleri Bakanlığından bir gazetede çıkan iddialara ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmamakta

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından bir gazetede çıkan iddialara ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmamakta

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bir gazetede yer alan kritik bir süreçteyiz başlığı ile verilen haberde bireysel silahlanmaya yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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