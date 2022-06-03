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Son dakika: Atatürk’ün Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: Atatürk’ün Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan; Atatürk’ün Kabe fotoğrafının üzerine montajlanmış fotoğrafı üzerine soruşturma açıldı.

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