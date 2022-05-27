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Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı

Son dakika haberine göre: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı artırıldı.

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