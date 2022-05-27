Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çok net mesaj!
Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail ziyareti dönüşü soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında "Bir an önce üye olmak isteyen onlar, istiyorlarsa bu adımları atacaklar" dedi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki silahlanması ile ilgili olarak da çok net bir mesaj verdi.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESAJI: İSTİYORLARSA BEKLENEN ADIMLARI ATACAKLAR
İsveç ve Finlandiya müzakere heyetlerine, beklentilerimizi kapsayan belgeyi verdik. Onlar bize dönecekler. Beklentilerimizi karşılama konusunda bir irade koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışma yaparız. Bir seferde atılacak adımlar olmadığını biliyoruz ama sonuçta bir an önce NATO'ya üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar. PKK/ YPG'ye sağladıkları desteği belgelerle kanıtladık. Gerek terörle ilgili destek gerek DHKP-C, PKK-YPG-PYD gerekse FETÖ gibi farklı terör örgütlerinin mevcudiyetini ispatladık.
YUNANİSTAN'A: UYMAZLARSA İLERİ NOKTAYA TAŞIRIZ
Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan adaları 1960'tan beri silahlandırdı, biz de 'Bundan vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar' dedik. Son derece ciddiyiz. Yunanistan buna uymazsa biz, bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz.
İSRAİL-FİLİSTİN DİYALOĞU
Büyükelçi atama konusunu (İsrail Dışişleri Bakanı) Lapid'in Türkiye ziyareti marjında değerlendireceğiz. En kısa zamanda geleceğini söyledi, henüz tarih belli değil. Cenin serbest ticaret bölgesinin kurulması için TOBB'un bir girişimi var. Atılacak adımları değerlendirdik. Filistin tarafında elektrik sıkıntısı olduğunu gördük. Bir firmamız güneş enerjisi yatırımı yapıyor ama daha fazla imkân var. Firmaları teşvik edeceğiz. İsrail ile Filistin arasında diyaloğun başlamasını istiyoruz. Üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Filistin, İsrail tarafıyla diyaloğa hazır. Bakan Lapid'den de hazır olduklarını duymaktan memnun oldum.
İSRAİL GAZI SEÇENEĞİ TÜRKİYE
Enerji konusunu, enerji bakanları aralarında görüşecek. İsrail gazı Avrupa'ya ihraç edecek miktara ulaşırsa bunun tek ekonomik güzergâhının Türkiye olduğunu söyledik. Türkiye olarak enerji güvenliği bakımından Rusya'dan gaz almama kararı olmadığı sürece sıkıntımız yok. Doğalgaza bağımlılığımızı da azaltıyoruz. Doğu Akdeniz konusunda ise Cumhurbaşkanımızın bir konferans teklifi vardı. İşbirliğine hazır olduğumuzu söyledik.
ABD GEREĞİNİ DE YAPMALI
Barış Pınarı ve diğer harekât bölgelerinde Türkiye'ye yönelik tehdit artmaya başladı. Bu harekâtları tehdidi ortadan kaldırmak için yaptık. Tehdit artıyorsa görevimiz de buna yönelik tedbir almaktır. ABD'liler de -NATO sürecinde de görüyoruz- 'Endişelerinizi anlıyoruz' diyor. Endişe gerçek. Sadece anlamayın, gereğini de yapın. ABD daha önce vardığımız mutabakat ve ortak açıklama ile birlikte bu bölgelerdeki terör örgütlerini sınırımızdan 30 km derinliğe indirme sözü verdi, tutmadı. Madem endişeyi anlıyorsun, o zaman temizle. Rusya da aynı şekilde... Onlarla da mutabakata vardık. Her iki ülkenin de bu noktada sorumluluğu var. Sonuçta bu olmadı ve son zamanlarda terör saldırıları artıyor. Türkiye olarak da elimiz kolumuz bağlı kalamayız. 'Ne zaman bize saldıracaklar' diye bekleyemeyiz, gereğini yapmamız lazım.
MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜSÜ KORUNMALI
KUDÜS ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması, ayrıca iki devletli çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Lapid iki devletli çözüme inanan bir siyasetçi, Türkiye olarak böyle bir sürece girilirse katkı sağlayabileceğimizi ve kalıcı barışın yolunun bu olduğunu söyledik.
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