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Son dakika | EGM'den kritik açıklama! Engel bir durum yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika | EGM’den kritik açıklama! Engel bir durum yok

Bazı basın yayın organlarında “Yargıtay'dan emsal karar: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak” başlığı ile yer alan haberler sanki özel güvenliğin önleyici arama yapamayacağı şeklinde anlaşılmış olup, aşağıdaki  bilgilendirici mahiyetteki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

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