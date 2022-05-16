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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Abu Dabi’ye taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

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