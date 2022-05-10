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THY'den önemli anlaşma! Seyahat setleri yenilendi

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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THY’den önemli anlaşma! Seyahat setleri yenilendi

Türk Hava Yolları (THY), 8 saat ve üzerindeki uzun menzilli "business" uçuşlarında yolcularına sunduğu seyahat kitleri için "Coccinelle" ve "Hackett" markaları ile iş birliği anlaşması imzaladı.

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