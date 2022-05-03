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Otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?

Ücretsiz otoyol ve köprü uygulaması ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş devam ediyor. Tatile çıkacak olanlar ve tatil dönüşü yapacak olan vatandaşlar, ücretsiz geçiş uygulamasının hangi tarihte sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman? İşte cevaplar...

Otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından İslam alemi Ramazan Bayramı'nı idrak etmeye başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkacak olanlara müjdeli haber duyurulmuş, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş yapılacağı bildirilmişti. Peki, otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprülerden ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu

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