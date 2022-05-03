Otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?
GÜNDEM ahaber.com.tr
Ücretsiz otoyol ve köprü uygulaması ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş devam ediyor. Tatile çıkacak olanlar ve tatil dönüşü yapacak olan vatandaşlar, ücretsiz geçiş uygulamasının hangi tarihte sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman? İşte cevaplar...
Otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından İslam alemi Ramazan Bayramı'nı idrak etmeye başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkacak olanlara müjdeli haber duyurulmuş, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş yapılacağı bildirilmişti. Peki, otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman? İşte haberin detayları...
OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTECEK?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprülerden ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.
İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:
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