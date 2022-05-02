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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 6'lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 6’lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli'nin anıt mezara karanfil bırakması ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, "6'lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu. 6'lı masadan öyle bir sonuç alınacağına inanmıyorum" dedi

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