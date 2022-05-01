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Ramazan Bayramı tekbir ne zaman çıkar? Ramazan ayı tekbiri ne zaman, nasıl getirilir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Ramazan Bayramı tekbir ne zaman çıkar? Ramazan ayı tekbiri ne zaman, nasıl getirilir?

Ramazan Bayramı tekbir ne zaman çıkar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram namazı ile başlayan tekbirler her farz namazın ardından bayram boyunca getirilmektedir. Ramazan bayramı için tekbir süreci merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı tekbir ne zaman çıkar? Ramazan ayı tekbiri ne zaman, nasıl getirilir?

Ramazan Bayramı tekbir ne zaman çıkar? Ramazan ayı tekbiri ne zaman, nasıl getirilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ibadet ve oruç ile geçiren müminler şimdide tekbirlerle bayramı huzur içinde geçirecekler. Ramazan Bayramı'nda camiler dolup taşacak. Peki, Ramazan Bayramı tekbir ne zaman çıkar? Ramazan ayı tekbiri ne zaman, nasıl getirilir?

TEKBİR NEDİR?

Tekbir, Arapça Allahu ekber (الله أكبر) şeklinde ifade edilen İslamî kavram. Allah'ın her şeyden üstün, yüce ve ulu olduğunu ifade eder.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur.

RAMAZAN BAYRAM TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.

BAYRAM TEKBİRİ NASIL SÖYLENİR?

Tekbir 'Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd' diyerek tekbir getiriliyor.

TEKBİR NERELERDE SÖYLENİR?

Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır.

SALAVAT GETİRİRKEN TEKBİR SÖYLENİR Mİ?

Peygamber'e duyulan sevgiyi ve saygıyı göstermek için kullanılan dua ifadelerine salavat denir. Müslümanlar, Rablerine olan bağlılık ve inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri gibi Hz. Muhammed'e (s.a.v.) olan sevgilerini de onun için dua ederek ve ona selam göndererek gösterirler.

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