Ramazan Bayramı tekbir ne zaman çıkar? Ramazan ayı tekbiri ne zaman, nasıl getirilir?

SALAVAT GETİRİRKEN TEKBİR SÖYLENİR Mİ?

Peygamber'e duyulan sevgiyi ve saygıyı göstermek için kullanılan dua ifadelerine salavat denir. Müslümanlar, Rablerine olan bağlılık ve inançlarını tekbir gibi ifadelerle gösterdikleri gibi Hz. Muhammed'e (s.a.v.) olan sevgilerini de onun için dua ederek ve ona selam göndererek gösterirler.