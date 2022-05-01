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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 286 bin vatandaşımız aşevi hizmeti aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 286 bin vatandaşımız aşevi hizmeti aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ramazan ayı boyunca yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan 286 bin kişiye aşevi hizmeti sunduklarını bildirdi.

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