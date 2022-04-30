Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Önümüzdeki haftanın ilk üç günü Ramazan Bayramı idrak edilecek. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, bayram dolayısıyla kargoların hangi günler çalışacağını araştırmaya başladı. Peki, bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda kargo şirketleri açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo bayramda çalışıyor mu? İşte haberin detayları...

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için birçok kurum çalışmalara ara verecek. Bu kapsamda kargo şirketleri de bayram boyunca kapalı olacak. Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG ve PTT Kargo 5 Mayıs 2022 Perşembe günü normal mesaisine başlayacak.