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Bayram tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili son açıklamalar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Bayram tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili son açıklamalar...

Bayram tatili uzatıldı mı, birleşti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan bayramına kısa süre kala plan yapmaya hazırlananlar tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bayram tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili son açıklamalar...

Bayram tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Bayram tatili 9 gün olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatiline ek olarak 5-6 Mayıs'ın da tatil sürecine eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Peki, Bayram tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili son açıklamalar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor.

BAYRAMDA OKULLAR 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatili süresi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Kabine öncesinde bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılacağı iddiaları bulunuyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulunmadı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü

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