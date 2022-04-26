Pençe-Kilit operasyonundan yürek yakan haber! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Sinan ve Şerife Korkmaz çiftinin iki oğlundan biri olan Doğukan Korkmaz'ın ağabeyi Hasan Korkmaz'ın maden işçisi olduğu öğrenilirken, akrabalarından halen 9 kişinin de askerlik görevi yaptığı ifade edildi.

Şehit haberi sonrası Korkmaz'ın evinin etrafı Türk Bayrakları ile süslendi.