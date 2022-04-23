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Başkan Erdoğan öğrencileri kırmadı hemen telefona sarıldı: Selçuk ağabeyimizi görmek isteriz

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Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Başkan Erdoğan öğrencileri kırmadı hemen telefona sarıldı: Selçuk ağabeyimizi görmek isteriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. "Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum." diyen Başkan Erdoğan, öğrencilerin isteği üzerine Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı arayarak Mimar Sinan Yurdu'na ziyaret sözü aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

"Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum." diyen Başkan Erdoğan, öğrencilerin isteği üzerine Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı arayarak Mimar Sinan Yurdu'na ziyaret sözü aldı.

BAYRAKTAR BAYRAMA KADAR GELME SÖZÜNÜ VERDİ
Bayraktar'ı arayan Erdoğan, "Burada 4 bin öğrenci var. Ben konuşmamı yaptım. 'Teknofest gençliği' dedim. Teknofest gençliği dediler ki "Bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz." Bayrama kadar nasıl olsa vakit var. Tamam? Bayrama kadar gelme sözünü verdi." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan öğrencilerin Selçuk Bayraktar isteğini kıramadı: Söz verdi gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. "Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum." diyen Başkan Erdoğan, öğrencilerin isteği üzerine Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı arayarak Mimar Sinan Yurdu'na ziyaret sözü aldı.

AJANSLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

"Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum." diyen Başkan Erdoğan, öğrencilerin isteği üzerine Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı arayarak Mimar Sinan Yurdu'na ziyaret sözü aldı.

BAYRAKTAR BAYRAMA KADAR GELME SÖZÜNÜ VERDİ
Bayraktar'ı arayan Erdoğan, "Burada 4 bin öğrenci var. Ben konuşmamı yaptım. 'Teknofest gençliği' dedim. Teknofest gençliği dediler ki "Bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz." Bayrama kadar nasıl olsa vakit var. Tamam? Bayrama kadar gelme sözünü verdi." ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZ SINIRLARINI AŞAN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ.
Konuşmasında ülkeyi, bundan 11 yıl önce millete ilan ettikleri 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Çok engel aştık, çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız, sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktı. Birikimleriyle, enerjileriyle, azimleriyle, heyecanlarıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum.

Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin veya bu gençliğin göndereceği evet uzay araçlarının bütün tanzimini, hesaplamalarını ve bu hesaplarla birlikte de onların hazırlığını yapıyorsunuz. Teknolojiden edebiyata, spordan sanata her alanda gençlerimizin ülkemiz sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

KREDİ VE BURS ÖDEMESİ MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, akademisyen sayısını 70 binden 182 bine çıkartarak bu yığılmayı da ortadan kaldırdıklarına dikkati çekerek, bugün Türkiye'de üniversite kontenjanlarının sayısı ile liselerden mezun olan öğrenci sayısını neredeyse aynı seviyeye getirdiklerini, artık gençlerin herhangi bir üniversite programına girmek değil, istediği üniversiteye, istediği bölüme yerleşmek için rekabet ettiklerini anlattı.

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