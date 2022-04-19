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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mülteci açıklaması: Elbette ülkelerine gidecekler

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan mülteci açıklaması: Elbette ülkelerine gidecekler

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin bayram ziyaretiyle ilgili, "Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var." dedi. Öte yandan Bakan Soylu, "Sığınmacılar elbette ülkelerine gidecektir, onunla ilgili de çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı. Vatandaşlık verilen mülteci rakamını da açıklayan Soylu, "2021 sonu itibarıyla geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir" dedi.

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