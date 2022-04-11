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Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...

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Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak’ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...

Zonguldak'ta deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karadeniz’de Zonguldak açıklarında 20.38 itibarıyla deprem meydana geldi. Deprem, Karadeniz ve çevresi ile İstanbul’da da hissedildi. İşte, Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...

Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremin büyüklüğüne ilişkin henüz AFAD'dan ve Kandilli Rasathanesi'nden bir açıklama gelmedi. Peki, Az önce deprem mi oldu? Zonguldak'ta deprem mi oldu?

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Zonguldak Ereğli açıkları olduğu ifade edildi.

Depremin derinliği, 37.72 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Zonguldak Ereğli açıkları olduğu ifade edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili son dakika açıklama yapıldı.

Vali Yerlikaya, "Deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur." ifadelerine yer verdi...

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

BAKAN KURUM: Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun.

AFAD: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun.

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