Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...
Zonguldak'ta deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karadeniz’de Zonguldak açıklarında 20.38 itibarıyla deprem meydana geldi. Deprem, Karadeniz ve çevresi ile İstanbul’da da hissedildi. İşte, Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...
Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremin büyüklüğüne ilişkin henüz AFAD'dan ve Kandilli Rasathanesi'nden bir açıklama gelmedi. Peki, Az önce deprem mi oldu? Zonguldak'ta deprem mi oldu?
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Zonguldak Ereğli açıkları olduğu ifade edildi.
Depremin derinliği, 37.72 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Zonguldak Ereğli açıkları olduğu ifade edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili son dakika açıklama yapıldı.
Vali Yerlikaya, "Deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur." ifadelerine yer verdi...
PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
BAKAN KURUM: Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun.
AFAD: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Büyük İstanbul depremi için uyarı! 3 uzman isim uyardı: Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
- Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...
- İSTANBUL DEPREMİ SON DAKİKA AFAD: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi...
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?
- Twitter çöktü mü, video oynatma hatası nedir? Twitter içerik mevcut değil sorunu ne zaman çözülecek?
- Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...
- Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp erişim sorunu...
- EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile 2022 EKPSS ne zaman yapılacak? İşte tarihler...
- Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları saat kaçta açıklanır?
- Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?
- Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Diyanet takvimi: Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?
- Enderun usulü teravih nedir ve nasıl kılınır? 2022 enderun usulü teravih namazı hangi camilerde kılınacak?