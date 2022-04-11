Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak’ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...

Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremin büyüklüğüne ilişkin henüz AFAD'dan ve Kandilli Rasathanesi'nden bir açıklama gelmedi. Peki, Az önce deprem mi oldu? Zonguldak'ta deprem mi oldu?

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.