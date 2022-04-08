CHP siyasi ilkesizliğin dibine vuruyor: Selahattin Demirtaş ile Necmettin Erbakan’ı aynı kefeye koydu

"ERBAKAN, MİLLET İTTİFAKI'NIN ÖNEMLİ BİR PAYDAŞI OLURDU"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı aynı kefeye koyma gafletine düşmesinin ardından Erbakan'ın 6 benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı'nın önemli bir paydaşı olacağını da iddia etti.

Özkan, "Milli Selamet Partisi'nin CHP ile 70'li yıllardaki büyük koalisyonu bize Kıbrıs Adası'nı getirdi. Anadolu'da Milli Selamet Partisi ile CHP'li yurttaşlar arasında bir geçişgenlik vardır. O anlamda Sayın Erbakan, bugünkü bu Millet İttifakı'nın önemli bir paydaşı olurdu" şeklinde konuştu.