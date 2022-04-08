CHP siyasi ilkesizliğin dibine vuruyor: Selahattin Demirtaş ile Necmettin Erbakan'ı aynı kefeye koydu
2023 seçimleri yaklaşırken toplumun her kesiminden oy toplama amacı taşıyan CHP, Selahattin Demirtaş'a destek verirken merhum Başbakan Necmettin Erbakan üzerinden siyaset üretme derdine düştü. CHP'li Tuncay Özkan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a yönelik "Erbakan ile Demirtaş'ı kürsüye çıkartırım onları konuştururum. Toplumu, Türkiye'yi bütünüyle kucaklarım" dedi.
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala cumhurbaşkanı adayı hala belli olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'ye yaranma çabaları sürüyor.
Skandal açıklamalarla gündeme gelen isim bu kez CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan oldu.
ERBAKAN İLE ELİ KANLI DEMİRTAŞ'I KÜRSÜYE ÇIKARTIRIM
Özkan katıldığı bir programda 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili, terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyleyen Selahattin Demirtaş ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı aynı kefeye koydu.
"Tuncay Özkan olarak tekrar Cumhuriyet Mitingi yapar mısınız?" sorusunu yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili, "Kürsüye Necmettin Erbakan ile Selahattin Demirtaş'ı çıkartırım, onları konuştururum. Toplumu, Türkiye'yi bütünüyle kucaklarım" dedi.
"DEMİRTAŞ BARIŞTAN YANA"
Terörden tutuklu Demirtaş'ın barıştan yana olduğunu iddia eden Tuncay Özkan, "Selahattin Demirtaş niye orada yatıyor? Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki, barıştan yana" şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.
"DEMİRTAŞ BARIŞ İNSANI, TBMM'DE YERİNİ ALACAK"
Özkan geçtiğimiz günlerde de Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Demirtaş'ın bir barış insanı olduğunu öne sürerek "Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
"ERBAKAN, MİLLET İTTİFAKI'NIN ÖNEMLİ BİR PAYDAŞI OLURDU"
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı aynı kefeye koyma gafletine düşmesinin ardından Erbakan'ın 6 benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı'nın önemli bir paydaşı olacağını da iddia etti.
Özkan, "Milli Selamet Partisi'nin CHP ile 70'li yıllardaki büyük koalisyonu bize Kıbrıs Adası'nı getirdi. Anadolu'da Milli Selamet Partisi ile CHP'li yurttaşlar arasında bir geçişgenlik vardır. O anlamda Sayın Erbakan, bugünkü bu Millet İttifakı'nın önemli bir paydaşı olurdu" şeklinde konuştu.
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