Menderes’teki orman yangını davasında karar çıktı!

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 2 Ağustos 2020'de, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edilirken, 430 hektar alan kül oldu. Yangının, Ekrem Yener'in kapalı restoran yakınında ateş yakması nedeniyle çıktığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Yener, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.