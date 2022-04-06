Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na yalanlama

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde ise Ankara-Ahiboz arasının (30 kilometre) 2x3 yerine 2x4 yol yapılması, ek olarak K0 ve Karagedik kavşakları ile Temelli-Ahiboz bağlantı yolu yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle de ilave 1901 gün işletme süresi verildiği bildirilen açıklamada, böylece 8 yıl 10 ay 17 gün olan işletme süresinin 14 yıl 1 ay 1 gün olarak revize edildiği belirtildi.

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