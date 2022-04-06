İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 66 DEAŞ’lı terörist yüz tanıma analiziyle yakalandı

"HEDEFİMİZ KADIN CİNAYETLERİNİ SIFIR SAYISINA TAŞIMAK"

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde takip ettiklerini hatırlatarak, "Bugüne kadar 1432 vaka takibi yaptık, halen de 535 vaka aktif olarak elektronik kelepçeyle izlenmektedir. KADES adlı bir yazılım yazdık, tek dokunuşla 5 dakika içinde en yakın ekip, tehdit altındaki kadınımızın yanına gidiyor. 3,5 milyon kadınımız bu yazılımı indirdi, bu yılın sonu itibarıyla bu sayıyı 5 milyona çıkaracağız. 198 bin asıllı ihbar aldık, asılsız veya asıllı tüm ihbarlara da gittik. Kadın cinayetlerinde yılbaşından bugüne kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalış var. Hedefimiz aile içi şiddet ve kadın cinayetlerini sıfır sayısına taşımaktır. Kaçakçılık suçlarında özellikle büyük bir vergi kaybı yaşadığımız, terör örgütünün de önemli bir gelir kaynağı olan kaçak sigarada sahayı ciddi şekilde baskıladık. 2016 yılında 131 milyon paket kaçak sigara ele geçirmiştik, 2021 yılında 6,4 milyon paket ele geçirildi" dedi.





"BAZI SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ TAMAMEN SİLİNDİ"

Ayrıca birden fazla küresel terör örgütüyle mücadele ettiklerini hatırlatan Bakan Soylu, "2021-2022 yıllarında 66 DEAŞ'lı terörist, bizim arkadaşlarımızın yüz tanıma sistemleri üzerinde yaptığı analiz çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. İstihbarat Başkanlığı'mız, Terörle Mücadele Başkanlığı'mız tarihinin en güçlü dönemlerindedir. Bugün sol terör örgütlerinin şehir yapılanmaları, PKK, DEAŞ, ve FETÖ'nün şehir yapılanmaları önemli ölçüde darbe almıştır. Bazı sol terör örgütleri ise kırsaldan tamamen silinmiştir" diye konuştu.

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