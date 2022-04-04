Sağlık Bakanlığı 4 Nisan koronavirüs tablosu | İşte günün vaka ve vefat rakamları
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu. İşte 04 Nisan Pazartesi gününe ilişkin vaka tablosu..
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 236 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 236 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 958 oldu.
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