Şehit savcıyı anma töreninden dünyaya mesajlar

SAHİPLERİYLE DE MÜCADELE EDİYORUZ

Bugüne kadar herhangi bir terör örgütünün yaptığı terör eylemleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nde mesafe alamadığını, bundan sonra da alamayacağını belirten Bakan Bozdağ, "Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet etmeye devam edecek ama bu millet ve bu milletin evlatları onlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir. Biz PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle mücadele ederken sadece bunlarla mücadele ettiğimizi düşünmüyoruz. Bunlara silah veren, bunlara para veren bunlara eylem koordinatı veren ve bunları koyun gibi güden çobanlarıyla da, bağlarıyla da mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle dünden bugüne biz bu mücadelede milletimizin devletimizin aleyhine bir sonucunda olmasına izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz" dedi.

"BİZİ TERÖR EYLEMLERİYLE BİTİREMEZLER"

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'a sıkılan kurşunların aynı zamanda adalete, hukuk devletine, hukuk düzenimize, birliğimize, dirliğimize ve devletimize sıkılmış kurşunlar olduğunu vurgulayan Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bir Mehmet Selim Kiraz gitti, değerli babasızın ifade ettiği gibi şu anda, sadece hakim savcı sınıfından, 23 bin Mehmet Selim Kiraz var. Avukatlarla beraber yüz binleri bulan bir adalet ordusuna sahibiz. Bizi terör eylemleri ile bitiremezler. Adalete hizmetten, adaleti ayakta tutmaktan, adaletin tecelligahı mekanlarda millete hakkını teslim etmekten asla alıkoyamazlar, koyamayacaklar. Bundan sonra da bunlarla mücadelemizi etkin bir şekilde inşallah sürdüreceğiz. Türkiye terörle mücadelesini etkin bir şekilde devam ettirerek yeni Mehmet Selim Kirazları yetkin bir şekilde yetiştirerek memleketimizin dört bir yanında adaleti tesis ederek ve ayakta tutarak milletimizin derdine derman olarak yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Türkiye güçlüdür, milletimiz güçlüdür. Bu milletin evlatları şehitlerini unutmaz, şehitlerinin emaneti analarını, babalarını, evlatlarını, kendi evlatlarından ayırt etmez. Bu milletin devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu milletin evlatları adına bu vazifeyi gerektiği şekilde yerine getirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin hatırasına, onların emaneti ana ve babalarına, eşlerine ve evlatlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan da kimsenin kuşkusu olmamalıdır."

ODASI VE KABRİNE ZİYARET

Törenin ardından adliyenin 6'ncı katında, olay gününden beri kullanılmayan, şehit savcının makam odasına çelenk konuldu, dua ve Kuran okundu. Daha sonra da şehidin Eyüp Sultan Mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.

Öğleden sonra ise adliye mescidinde Mevlit programı yapılacak. Daha sonra şehit savcının adı verilen adliyenin konferans salonunda bir dizi etkinlik düzenlenecek. Programa sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin de katılacak.