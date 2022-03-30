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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'in Emniyet Teşkilatı hakkındaki sözlerine sert tepki

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Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Meral Akşener’in Emniyet Teşkilatı hakkındaki sözlerine sert tepki

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Emniyet Teşkilatı ve Türk polisi hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu: Türkiye’nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meral Akşener'in TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Soylu, Akşener'in Emniyet Teşkilatı ve Türk polisi hakkındaki sözlerine sert çıktı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları;

Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismar kampanyasına, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da KATILMIŞ!

Polisimize; Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına,küçük ortağınız HDP tarafından "beyaz toros" suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener; anlıyorum ki, Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış!

Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan, çok kıymetli(!) devlet büyüğü;
Çok kıymetli kendi kendini atayan "müstakbel başbakan",
O kadar zayıf oynuyorsun ki;daha önce söyledim;
seni en iyi biz biliriz
Seni en iyi bildiğimizide en iyi sen bilirsin.

Emniyet Teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken Kahraman Polisimiz ağzına hiç yakışmıyor...

Son üç yıldır TÜİK araştırmasında Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetinde 1. sıra Asayiş Hizmetleri.

Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda.
Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda.

Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu:
Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak.

Başaramayacaksın Zafiyet Hanım

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