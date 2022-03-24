Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? En son seçim anket sonuçları



Halkın birinci sorunu ekonomi olduğu için bu sorunu "Kim çözer?" sorusu da önemli. Bazı siyasi aktörler "Ekonomiyi ben çözerim" diye hava atsa da halkın düşüncesi farklı.

Bu sorunu AK Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 33.8, CHP çözer diyenler yüzde 29.9...

Diğer partiler kendi oylarının bile çok altında. CHP'nin bu alanda kendi oyundan daha fazla oy alması da iki partili yapıya gidişin işareti gibi...