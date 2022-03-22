İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Aralık AFAD son depremler...
GÜNDEM ahaber.com.tr
İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de aynı bölgede deprem yaşandı. Deprem yakın illerde de hissedildi. İşte, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Aralık AFAD son depremler...
İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de aynı bölgede deprem yaşandı. İşte, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Aralık AFAD son depremler...
Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 22 Mart 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı.
22 MART SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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