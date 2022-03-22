İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de aynı bölgede deprem yaşandı. İşte, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Aralık AFAD son depremler...