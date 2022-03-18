18 Mart yarın toplu taşıma var mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay çalışıyor mu?
18 Mart yarın toplu taşıma var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 18 Mart Cuma günü toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının ardından birtakım önlemler alındı. İşte, 18 Mart yarın toplu taşıma var mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay çalışıyor mu?
18 Mart yarın toplu taşıma var mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını açıkladı. İşte, 18 Mart yarın toplu taşıma var mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay çalışıyor mu?
18 MART (YARIN) TOPLU TAŞIMA VAR MI?
Konu hakkında resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Detaylı bilgi geldiği taktirde haberimizde yer alacaktır.
Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;
1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,
2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,
3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."
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