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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "İstiklal Marşı" mesajı: Milletimizin ortak değeri ve kardeşliğimizin çimentosudur

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstiklal Marşı mesajı: Milletimizin ortak değeri ve kardeşliğimizin çimentosudur

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İstiklal Marşı'nın Kabulünün Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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