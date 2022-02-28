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Son dakika: Mehmetçik 2 bölgede 5 teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Son dakika: Mehmetçik 2 bölgede 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan ve Barış Pınarı bölgesindeki terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık 2 bölgede 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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