Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat Pazar gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2022 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız." dedi.
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