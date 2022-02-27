27 Şubat 2022, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı

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Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat Pazar gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2022 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız." dedi.

26 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

22 ŞUBAT

21 ŞUBAT

20 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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