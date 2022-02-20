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FETÖ'cü Yusuf Bekmezci tedavi gördüğü hastanede öldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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FETÖ’cü Yusuf Bekmezci tedavi gördüğü hastanede öldü

Son dakika haberine göre: İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen Yusuf Bekmezci tedavi gördüğü hastanede öldü.

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