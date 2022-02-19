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Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 milyon haneye 3 milyar liralık doğal gaz desteği yapılacağının müjdesini vermişti. Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği doğalgaz desteğine başvurular dün başladı. Peki doğal gaz desteği ne kadar? Doğal gaz desteğine başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

4 milyon haneye verilecek doğalgaz desteği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Yılda iki kez olmak üzere hane başına 450 ile 1.150 TL arasında destek verilecek.

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek. Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na da başvuru yapılabilir

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

NE KADAR VE NE ZAMAN DESTEK VERİLECEK?

Destek ödemeleri hane başına 450 ile bin 150 lira arasında değişecek. Yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında verilecek

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane faydalanabilecek. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşlar destekten yararlanabilecek.

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Doğalgaz Tüketim Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere verilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşların, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlar PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

DESTEĞİ HAK SAHİBİ DIŞINDA YAKINI DA ALABİLİR Mİ?

Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlanacak.

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

RAPORLU KRONİK HASTALARA EK ÖDEME OLACAK MI?

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapılacak. Hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme verilecek.

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

ÖDEME MİKTARI NASIL BELİRLENDİ?

81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Bakanlıkça, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi. Bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" dedi.

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