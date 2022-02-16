16 Şubat 2022, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosu | 16 Şubat 2022 vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosu | 16 Şubat 2022 vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 16 Şubat 2022'ye ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de 24 saatte vaka rakamları ne kadar oldu? Kaç kişi Kovid-19'dan vefat etti? İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2022'ye ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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