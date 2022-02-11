Koronavirüsü yenen Başkan Erdoğan’ın ilk programı belli oldu! Aksakallar Konseyi Heyetini kabul edecek

DOKTORU RUTİN PROGRAMINA DÖNECEK DEMİŞTİ

Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, daha önce Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…

Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum.

Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim'den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum.