Bugün kandil mi? 3 Şubat bugün ne kandili? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için bolluk ve bereketi temsil eden Üç Aylar ile birlikte 2022 Kandil tarihleri ve dini günler takvimi de merak edilmeye başlandı. İşte, Bugün kandil mi? 3 Şubat bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, bugün mü?