Bugün kandil mi? 3 Şubat bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, bugün mü?
Bugün kandil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mübarek Üç Aylar'a girmemizle beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 Kandil günleri ve tarihleri takvimi merak konusu oldu. Bu doğrultuda, bugün kandil mi ve Regaip Kandili ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Bugün kandil mi? 3 Şubat bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, bugün mü?
Bugün kandil mi? 3 Şubat bugün ne kandili? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için bolluk ve bereketi temsil eden Üç Aylar ile birlikte 2022 Kandil tarihleri ve dini günler takvimi de merak edilmeye başlandı. İşte, Bugün kandil mi? 3 Şubat bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, bugün mü?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaip kandili dini günler takvimine göre 3 Şubat 2022 gecesi idrak edilmektedir.
2022 KANDİLLER NE ZAMAN?
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ
REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?
Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.
REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.
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