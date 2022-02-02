Bakan Mustafa Varank'tan iddialara belgeli yanıt! DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nun yalanı kısa sürede çürütüldü
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Sivas'ta yaptığı ziyarete TSK'ya ait bir helikopterle gittiğine yönelik TBMM'ye soru önergesi verdi. Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yeneroğlu'nun tüm iddialarına belgeleriyle yanıt verirken " Bu alçak iftiraya şahit olan Aziz Milletimizle, cevabı ve ilgili belgeleri paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Sivas'ta tüplü dalış yaptıkları törene MSB'ye ait askeri bir helikopter gittiğini iddia ederek TBMM'ye başvurdu.
"ALÇAKÇA BİR İFTİRADIR"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Daha Meclis Başkanlığı'na bile gönderilmeden bir sosyal medya yayıncısına paylaştırılan soru önergesine, bize ulaşır ulaşmaz cevabımızı verdik. Bu alçak iftiraya şahit olan Aziz Milletimizle, cevabı ve ilgili belgeleri paylaşıyorum." ifadeleriyle Yeneroğlu'nu yalanladı.
VARANK MSB'DEN VERİLEN YANIT METNİNİ DE PAYLAŞTI
Varank konuya ilişkin belgeleri ve MSB'den kendisine verilen yanıtı da paylaştı.
İŞTE SORU ÖNERGESİNE VERİLEN RESMİ YANIT
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98. Maddesi ve TBMM iç tüzüğü gereğince yüce meclisimizin saygıdeğer üyelerinin Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormaları bir haktır. Bu hakkın saygın bir şekilde kullanılması ise TBMM'nin saygınlığı açısından bir gerekliliktir.
Bu cihetle, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun ilgili esas sayılı soru önergesi kapsamındaki sorularının, bu saygınlıkla bağdaşmayan bir içerik ve yöntemle tarafıma ulaştığının altını çizmek zorundayım. TBMM üyesinin, sırf siyasi hasımlık nedeniyle çirkin bir dedikoduyu soru önergesi haline getirmesi, önergeyi henüz TBMM Başkanlığına dahi yollamadan bir sosyal medya yayıncısı üzerinden paylaşıma sokması, amacın soru sormak değil dedikodu ve iftirayı yaymak olduğunun ispatıdır. Bu husus, milletvekillerinin yazılı soru sorma haklarının saygınlığına da gölge düşürmüştür.
"GÖRDÜĞÜ YALANA BALIKLAMA ATLAYAN..."
Adı geçen milletvekili soru önergesini, daha önce sosyal medyada dolaşıma sokulan bir iftira ve çarpıtmadaki cümlelere sadece yer değiştirerek, araştırmaya dahi tenezzül etmeden hazırlamıştır. Zira 11.07.2021 tarihinde Sivas'ta değil Ankara'da programlarımı icra etmekteydim. Gördüğü yalana balıklama atlayan, araştırma yapmaktan aciz olduğu ortaya çıkan önerge sahibinin bu yanlış tarih bilgisi ile verdiği soru önergesi tamamen boşa düşmüş olsa da kayıtlara geçmesi için esasa ilişkin şu bilgileri paylaşmak isterim.
DALIŞ SİVAS VALİSİNİN TEKLİFİYLE GERÇEKLEŞTİ
10.07.2021 tarihinde, bakanlığımızın ve hükümetimizin önemli hizmetlerinin açılışını yapmak, incelemelerde bulunmak ve sanayicilerimizle bir araya gelmek için Sivas'ta yoğun bir program icra ettik (EK1). Günün son programı kapsamında, Sivas'ın önemli turizm alanlarından olan ve 4 milyon liralık yatırımla tamamlanan Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın resmi açılışını şehir protokolünün de katılımıyla gerçekleştirdik.
Tembel soru önergesi sahibinin zahmet edip araştırsa öğreneceği gibi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde; Bölgesel kalkınmadan tek sorumlu bakanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. Bu kapsamda illerimizin yerel ekonomik potansiyelini açığa çıkaracak alanlarda Kalkınma Ajanslarımız ve Bölge Kalkınma İdarelerimiz vasıtasıyla projeler yürütüyor, finansman sağlıyor, koordinasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ben de sorumlu bakan olarak, illerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak programlara bizzat katılıyorum.
Sivas'ı önemli bir turizm merkezi haline getirmek için atılan adımlar çerçevesinde, Gökpınar Gölü'nü de destinasyon noktalarından biri olarak öne çıkarmak için yapılan yatırımların yanında tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Nitekim, yapımı tamamlanan Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı, bölgenin turizm potansiyelini artırmıştır. Göl, bulunduğu rakım ve doğal yapısı itibariyle aynı zamanda dalış sporu için de önemli bir potansiyele sahiptir. Gökpınar Gölü'nün bu potansiyelini tanıtmak amacıyla ORAN Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı akabinde AFAD ekipleri bir dalış gerçekleştirmiştir. Sivas Valisi ile birlikte dalışa eşlik etmemiz talep edilmiştir.
HOBİ YAKIŞTIRMASI BÜYÜK BİR İFTİRA
Bölgesel kalkınmadan sorumlu bakan olarak Gürün Gökpınar Gölü'ne, tembel soru önergesi sahibinin iddia ettiği gibi bir hobi ziyareti değil, tüm il protokolü eşliğinde hükümetimizin yatırımının resmi açılışını yapmak ve ORAN Kalkınma ajansımızın koordinasyonundaki tanıtım faaliyetine katılmak için resmi ziyarette bulundum. Hobi kelimesinin manası kişinin işi, meslek çalışması, asıl uğraşı dışında, dinlendirici iş olarak yaptığı, oyalayıcı alışkanlıklar demektir. Hayatının hiçbir devresinde böyle bir kıyafet giyip dalış yapmamış, akşam vakti 11 derecelik suya girmeyi kabul etmiş bir bakana, dalış hobisi var yakıştırması yapmak büyük bir iftiradır.
TSK'YA AİT HERHANGİ BİR ARAÇ KULLANILMADI
Art niyetli soru önergesi sahibinin genel başkanına, geçmişte yürüttüğü Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlık görevleri esnasında uygulanan protokol nizamları ne ise aynısı bu program kapsamında uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı resmi ziyaret için bir ilde bulunduğunda, tüm tedbirleri almak Vali'nin ve emniyet birimlerinin görevidir. Bu kapsamda il protokolüyle birlikte Gürün'e ulaşımda valilik koordinasyonunda hareket edilmiştir. Ziyaret esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait terörle mücadelede görevli bir helikopter kullanıldığı, dalış hobisi için bu helikopterin görevinden alıkonulduğu iddiası alçakça bir iftiradır. Art niyetli soru önergesi sahibinin sorusunda belirttiği gibi bu ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı bir helikopter ya da herhangi başkaca bir görevi varken o görevi aksatacak şekilde devlete ait bir araç kullanılmamıştır. Ziyaret esnasında bölgede herhangi bir terörle mücadele operasyonu da icra edilmemiştir. Bu hususlara dair Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği yazıyı da ekte takdim ediyorum
KÜÇÜK DÜŞTÜKLERİNİN GÖSTERGESİ
Bir iftira ve dedikoduya alet olan soru önergesi sahibinin, partisi ve genel başkanının siyasi hezeyanlarına yönelik eleştirilerime cevap veremeyip, şahsımı böyle alçakça bir iftiranın hedefi haline getirmesi hem siyaseten, hem de insani olarak ne kadar küçük düştüklerinin bir göstergesidir. Siyaseti millet için değil kişisel hırsları ve egoları için yapanlar böyle ahlaki savrulmaları her daim yaşayacaklardır.
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