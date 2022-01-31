Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! 100 bin kişide...

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (30 OCAK)

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 778 bin 517 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.