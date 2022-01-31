31 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! 100 bin kişide...

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! 100 bin kişide...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.

İŞTE SON VAKA TABLOLARI

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka, vefat ve aşılama verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 81 bin 530 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,49 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA: SALGIN GÜNDEMİNDEN ÇIKMA ZAMANI

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan son verileri değerlendirdi.

Bakan Koca, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı." dedi.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (30 OCAK)

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 778 bin 517 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

30 Ocak koronavirüs tablosu 30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

25 OCAK

24 OCAK

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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