Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! 100 bin kişide...
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.
İŞTE SON VAKA TABLOLARI
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka, vefat ve aşılama verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 81 bin 530 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,49 olarak kayıtlara geçti.
BAKAN KOCA: SALGIN GÜNDEMİNDEN ÇIKMA ZAMANI
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan son verileri değerlendirdi.
Bakan Koca, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı." dedi.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (30 OCAK)
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 778 bin 517 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
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