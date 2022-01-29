29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Seyahat bilgilerinin THY tarafından servis edildiğini söyleyen Murat Ongun'a THY'den yalanlama: İtibar etmeyin

Seyahat bilgilerinin THY tarafından servis edildiğini söyleyen Murat Ongun'a THY'den yalanlama: İtibar etmeyin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2022
ABONE OL
Seyahat bilgilerinin THY tarafından servis edildiğini söyleyen Murat Ongun’a THY’den yalanlama: İtibar etmeyin

İstanbul karla mücadelesinde sınıfta kalırken Cenevre'de kayak tatili yapan ve bu durumun ifşa olmasıyla seyahat bilgilerinin THY tarafından sızdırıldığını iddia eden CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'a yalanlama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışında önlemler yetersiz kaldı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sırada İngiliz Büyükelçi ile yemek yerken, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da Cenevre'de kayak tatilinde olduğu ortaya çıktı.



Murat Ongun, seyahat bilgilerinin Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından servis edildiğini öne sürdü. "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" diyen Ongun suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.



YAHYA ÜSTÜN'DEN YALANLAMA
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, paylaşımında "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA