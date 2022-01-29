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MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2022
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MSB: Karda mahsur kalan 3 kişi helikopterle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Mersin'de yüksek gerilim hattı çalışmaları sırasında kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin helikopterle tahliye dildiğini açıkladı.

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