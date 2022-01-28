28 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Ocak Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Ocak Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak Cuma gününe ait vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'nin günlük vaka sayısı kaç? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

Buna göre, son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 85 bin 503 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,47 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 612 bin 186 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA: ENDİŞELENMEYE MAHAL YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var.'' ifadelerini kullandı.

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN TABLOLAR

25 OCAK

24 OCAK

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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