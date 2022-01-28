Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Ocak Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları

Buna göre, son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 85 bin 503 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,47 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 612 bin 186 doza yükseldi.