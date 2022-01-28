2002 doğumlular ne zaman askere gidecek? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bugün bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından gözler mayıs celbine çevrildi. 2002 doğumlu vatandaşların merakla araştırdığı askerlik yerleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2002 doğumlular ne zaman askere gidecek? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...
2002 doğumlular ne zaman askere gidecek? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı yoklama duyurusu yayımlandı. Bu gelişmelerin ardınan askerlik çağına gelen vatandaşlar, hangi tarihlerde silahaltına alınacaklarını araştırıyor. Askerlik yerleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2002 doğumlular ne zaman askere gidecek? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, MSB tarafından henüz sınıflandırma dönemi duyurusu yayımlanmadı. Bakanlıkça duyurulacak olan celp tarihleri ve askerlik yerleri ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
2022 YILI YOKLAMA DUYURUSU
1. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince, 2022 yılında yoklamaya tabi tutulacak yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak yoklama faaliyetleri müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. 2022 yılında;
a. 01 Ocak 2022 tarihinde askerlik çağına girecek 2003 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanların,
b. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince ertelenenlerden ertelemeleri 2022 yılı içinde sona ereceklerin,
c. 2020 yılı (dahil) ve öncesindeki tarihlerde yoklama yaptırdığı halde erteleme hakkını kullanan yükümlülerden (sınıflandırıldıktan sonra ertelenenler hariç) ertelemeleri 2022 yılı içinde sona ereceklerin,
01 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.
3. Ayrıca 2003 ve daha yaşlı doğumlulardan; erteleme hakkı bulunmasına rağmen erteleme hakkını kullanmadan veya erteleme süresi içerisinde silahaltına alınmak isteyenlerin yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.
4. Yükümlülerin, yoklamalarını yaptırmak maksadıyla, e-devlet üzerinden başvuru yapmaları veya bizzat en yakın askerlik şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
5. Yoklama işlemlerini e-devlet üzerinden başlatacak yükümlüler; www.turkiye.gov.tr adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra, T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır.
6. Yoklamalarını askerlik şubesi vasıtasıyla yaptıracak yükümlüler; T.C. kimlik kartları, varsa; öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır.
7. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklardır.
8. Engelli sağlık raporu bulunanların e-devletten müracaat etmeleri halinde askeralma işlemlerine esas olmak üzere raporlarının sağlık bakanlığından elektronik ortamda alınmasına açık rıza beyanında bulunmaları gerekmektedir. Açık rıza onayı vermeyen/veremeyen engelli yükümlülerin kendisi veya kanuni vasisinin rapor aslı veya noter onaylı suretiyle askerlik şubesine müracaat etmesi gerekmektedir. İşleme alınacak raporların sürekli/süresiz, kısmi/tam bağımlı veya ağır engelli kararını içermesi gerekmektedir.
9. 2022 yılı içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2022 tarihine kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
10. 2'nci madde kapsamında bulunan yükümlülerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yoklamalarını yaptırmamaları halinde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 21'inci maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutularak, haklarında aynı Kanun'un 24'üncü maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır.
11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince, bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
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