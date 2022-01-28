2002 doğumlular ne zaman askere gidecek? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı yoklama duyurusu yayımlandı. Bu gelişmelerin ardınan askerlik çağına gelen vatandaşlar, hangi tarihlerde silahaltına alınacaklarını araştırıyor. Askerlik yerleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2002 doğumlular ne zaman askere gidecek? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, MSB tarafından henüz sınıflandırma dönemi duyurusu yayımlanmadı. Bakanlıkça duyurulacak olan celp tarihleri ve askerlik yerleri ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

2022 YILI YOKLAMA DUYURUSU

1. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince, 2022 yılında yoklamaya tabi tutulacak yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak yoklama faaliyetleri müteakip maddelerde açıklanmıştır.