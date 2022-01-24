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Son dakika: Aydın'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: Aydın’da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberleri... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın Kuşadası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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