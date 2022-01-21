YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2022 YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? Sınav için başvuru tarihleri ve sonuç tarihi gibi bilgiler ÖSYM'den kılavuz açıklamasıyla geldi. YÖKDİL başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve başvuruların nasıl yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Toplamda 10 gün boyunca sürecek olan YÖKDİL başvurusu 31 Ocak'ta sona erecek.