YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
2022 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? Yabancı dil bilgisi seviyesinin tespit edilmesi için kullanılan YÖKDİL sınavı için açıklama geldi. 2022 yılında YÖKDİL başvuruları 21 Ocak’ta alınmaya başlandı. ÖSYM’den yapılan duyuruya göre YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki; YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar!
2022 YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? Sınav için başvuru tarihleri ve sonuç tarihi gibi bilgiler ÖSYM'den kılavuz açıklamasıyla geldi. YÖKDİL başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve başvuruların nasıl yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Toplamda 10 gün boyunca sürecek olan YÖKDİL başvurusu 31 Ocak'ta sona erecek.
2022 YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 21 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
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