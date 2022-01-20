Başkan Erdoğan'dan El Salvador Cumhurbaşkanı'na kitap hediyesi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'ye kitap hediye etti. Erdoğan, "El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum Nayib Bukele’ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beşten Büyüktür kitabını hediye ettim." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Başkan Erdoğan ve Nayib Bukele baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine katıldı.
Erdoğan daha sonra El Salvador Cumhurbaşkan Nayib Bukele'ye kitap hediye ettiğini duyurdu.
"DAHA ADİL VE MÜREFFEH BİR DÜNYA İÇİN HEP BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan Twitter üzerindne yaptığı açıklamada, "El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum Nayib Bukele'ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beşten Büyüktür kitabını hediye ettim. Daha adil ve müreffeh bir dünya için hep beraber mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" KİTABI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müstakil olarak kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Turkuvaz Kitap'tan 6 Eylül 2021'de okuyucu ile buluştu.
Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.
Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkati çektiği kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çiziyor.
Temsilde adaletin sağlandığı ve veto imtiyazının kaldırıldığı bir Birleşmiş Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model önerisiyle "daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu" vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabında şu mesajları veriyor:
"Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir."
"Bugün dünya genelinde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında adalet geliyor. Küresel adaleti tesis etmekle yükümlü kurumlar ne yazık ki büyük bir atalet içinde bulunuyor."
"Merhametini yitirmiş bir çağda bizlere adaletin temsilcisi, vicdanların sesi olma sorumluluğu düşüyor."
"Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem tesis edilene kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz."
"Geçmişin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş kurumlarla günümüzün sorunları çözülemez. Hatta bu kurumların yeni sorunlar ürettiği de aşikardır."
"Bizim anlayışımıza göre, dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve mutluluğunu sağlayacak olan adalettir. Daha adil bir dünya için de umut ve güven veren bir küresel düzene ihtiyaç vardır."
Turkuvaz Kitap'tan çıkan ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir, AFAD'a bağışlanacak.
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