Başkan Erdoğan’dan El Salvador Cumhurbaşkanı’na kitap hediyesi

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" KİTABI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müstakil olarak kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Turkuvaz Kitap'tan 6 Eylül 2021'de okuyucu ile buluştu.

Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.

Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor.